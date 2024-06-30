مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي يعلن وصول 5 جنود مصابين بجروح خطيرة جرّاء اشتباكات مع المقاومة في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2024 - 11:22

مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي يعلن وصول 5 جنود مصابين بجروح خطيرة جرّاء اشتباكات مع المقاومة في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين

منذ 33 mins 30 June، 2024
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