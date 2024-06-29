الانتخابات الإيرانية | نتائج أولية تظهر تقدم بزشكيان بفارق ضئيل عن جليلي

تتواصل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عملية فرز أصوات المقترعين في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الجمعة في البلاد، حيث تنافس على الرئاسة 4 مرشحين.

وبحسب النتائج الاولية بعد فرز 19 مليون صوت، فقد حل مسعود بزشكيان أولاً ونال على (8,302,577 ) صوتاً، بفارق ضئيل عن سعيد جليلي التي حصل على (7،189،756) صوتاً.

وحل ثالثاً محمد باقر قاليباف بـ ( 2،676،512) صوتاً، ورابعاً الشيخ مصطفى بورمحمدي بـ (158،314) صوتاً.

وجرت امس عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة. وفي هذه الدورة من الانتخابات الرئاسية، تمت الموافقة على 6 مرشحين، وهم مسعود بزشكيان، ومصطفى بورمحمدي، وسعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، وعلي رضا زاكاني، وسيد أمير حسين قاضي زاده هاشمي، من قبل مجلس صيانة الدستور، ولكن قبل بدء التصويت. انسحب كل من قاضي زاده وزاكاني معلنين عدم مواصلتهم المنافسة الانتخابية.

وجرت الانتخابات الرئاسية المبكرة في 60 ألف مركز اقتراع داخل وخارج البلاد، وذلك على اثر استشهاد آية الله سيد إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورفاقه في حادث طيران في 30 مايو الماضي.

المصدر: مواقع