المقاومة الاسلامية تواصل دك مواقع العدو وتنشر مشاهد لاستهداف قاعدة بيريا للدفاع الجوي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 17:34

المقاومة الاسلامية تواصل دك مواقع العدو وتنشر مشاهد لاستهداف قاعدة بيريا للدفاع الجوي

منذ 27 mins 28 June، 2024
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نشر الاعلام الحربي مشاهد لاستهداف مجاهديه يوم امس قاعدة بيريا للدفاع الجوي الصاروخي التابعة لجيش العدو الاسرائيلي شمال فلسطين المحتلة

ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من صباح يوم الجمعة 28-6-2024 الأجهزة ‏التجسسيّة في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.

موقع بركة ريشا

واستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:42 من بعد ظهر يوم الجمعة 28-6-2024   ‏تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة.

مثلث الطيحات

 

المصدر: الاعلام الحربي المركزي

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