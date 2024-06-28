المقاومة الاسلامية تواصل دك مواقع العدو وتنشر مشاهد لاستهداف قاعدة بيريا للدفاع الجوي

نشر الاعلام الحربي مشاهد لاستهداف مجاهديه يوم امس قاعدة بيريا للدفاع الجوي الصاروخي التابعة لجيش العدو الاسرائيلي شمال فلسطين المحتلة
ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من صباح يوم الجمعة 28-6-2024 الأجهزة التجسسيّة في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:42 من بعد ظهر يوم الجمعة 28-6-2024 تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
المصدر: الاعلام الحربي المركزي