العدوان في يومه الـ 268.. توسيع استهداف النازحين والجوع ينهش أطفال غزة

لليوم الـ268 من حرب الإبادة الجماعية، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد قصفها مناطق عدة في قطاع غزة، من بينها رفح وخانيونس جنوبًا.

واستهدفت غارتان إسرائيليتان بلدتي عبسان وخزاعة شرقي مدينة خانيونس، كما واستهدفت قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الجنوبية من مدينة رفح.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيران أسلحتها باتجاه منطقة المواصي التي تؤوي نازحين شمال غربي مدينة رفح.

وخلّف القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر أمس السبت 38 شهيدا فلسطينيا، وفق مصادر طبية وصحفية.

في غضون ذلك، شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على أحياء عدة في مدينة غزة.

يذكر أنه منذ أيام، يكثف الاحتلال قصف أحياء الشجاعية والدرج والتفاح، تزامنا مع عدوان بري بدأه الخميس الماضي في حي الشجاعية.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الدرج بمدينة غزة، وسط تواصل الغارات على المنطقة.

في الأثناء، يشهد شمال قطاع غزة مجاعة حقيقة مع تواصل الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال المساعدات الغذائية والصحية إليه.

وأشار المرصد الأورومتوسطي، في بيان له قبل أيام،، تسجيل نحو 49 حالة وفاة بين الأطفال في قطاع غزة بفعل الجوع وانعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه 3500 طفل خطر الموت بسبب سوء التغذية ونقص المكملات الغذائية والتطعيمات ما أصابهم بالهزال والضعف الحاد والأوبئة، حيث باتوا يعانون بشدة من أجساد نحيلة ووجوه شاحبة وباهتة.

وحذّر الإعلام الحكومي في غزة، من تزايد عدد الأطفال والرضع الذين يموتون بسبب سوء التغذية نتيجة تفشي المجاعة في شمال القطاع.

ونبّه المتحدث باسم الإعلام الحكومي إلى أن محاولات الإغاثة من خلال إلقاء المساعدات جوًا فاشلة، ولم تُسهِم في التخفيف من المأساة.

في سياقٍ متصل، حذرت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لويز ووتردج من أن حرارة الصيف أصبحت “لا تطاق” في غزة حيث تعيش الأسر تحت أغطية بلاستيكية في الخيم مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن الظروف الصحية التي يعيش بها النازحون الذين يعيشون “بجوار جبال القمامة ومياه الصرف الصحي” أصبحت يائسة، محذرة من التداعيات الصحية لارتفاع درجات الحرارة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 268 يوما، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 37 ألفا و834 شهيدا، وإصابة 86 ألفا و858 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

جيش العدو يعلن عم مقتل عدد جديد من جنوده

وبالتزامن مع استمرار المعارك الضارية التي تخوضها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ضد قوات الاحتلال، أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم السبت، عن مقتل عدد جديد من جنوده في معارك غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن جيش الاحتلال، مقتل الجندي “يائير افيتان” خلال اشتباكات مع المقاومة في الشجاعية يوم أمس.

وأعلن جيش الاحتلال عن مقتل جنديين إضافيين وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة خلال اشتباكات مع المقاومة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت مصادر عبرية نقل جنود مصابين من جيش الاحتلال إلى مستشفى “بلينسون” بعد إصابتهم بمعارك مع المقاومة في قطاع غزة.

وقالت قناة “كان” العبرية إن أكثر من 40 اشتباكاً بين المقاومة وجنود الاحتلال في الشجاعية منذ اقتحامها يوم الخميس.

المقاومة تدك قوات الاحتلال

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم السبت، دك قوات العدو المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعدة رمايات من قذائف الهاون عيار 120ملم وتحقق إصابات مباشرة في صفوفهم وهبوط الطيران المروحي لإخلاء القتلى والجرحى

وفي كمين أُعد مسبقًا، فجّر مجاهدو القسام عبوة مضادة للأفراد بقوة صهيونية متوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح ورصد المجاهدون هبوط الطيران المروحي لإخلائهم.

واستهدفت كتائب القسام جرافة عسكرية من نوع “D9” بعبوة “شواظ” خلف مسجد عبد الله بن عمر جنوب حي تل السلطان في مدينة رفح جنوب القطاع.

وتمكن مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس من استهداف ناقلتي جند وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذائف “الياسين 105” و “RPG” قرب مفترق الشؤون جنوب حي تل السلطان غرب مدينة رفح

وقالت القسام، إن” مقاتليها يواصلون تصديهم للقوات المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة ضمن كمائن مركبة معدة مسبقًا ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهم وهبوط أكثر من طائرة لإخلائهم”.

وقصفت سرايا القدس، بقذائف الهاون النظامي تجمعاً لآليات وجنود العدو الصهيوني المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما وقصفت بقذائف الهاون النظامي “عيار 60” مركز قيادة العدو لعمليات التوغل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأعلنت تفجيرها عبوتين أرضيتين في عدد من آليات العدو الصهيوني قرب موقع عيسى بتل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وقالت: “استهدفنا آلية عسكرية صهيونية من نوع “نمير” بقذيفة (التاندوم) في أرض قنديل بحي الشجاعية وقد أكد مجاهدونا وقوع طاقمها بين قتيل وجريح واشتعال النيران فيها ما استدعى هبوط طائرة مروحية صهيونية لإجلاء القتلى والجرحى من المكان”.

وأكدت سرايا القدس، تدميرها آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة أرضية شديدة الانفجار قرب مسجد الهداية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

المصدر: مواقع