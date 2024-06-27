إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: الجيش يواجه في الضفة الغربية تهديداً متزايداً من الألغام والقنابل التي أصبحت أكثر تعقيداً – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2024 - 11:38
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إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: الجيش يواجه في الضفة الغربية تهديداً متزايداً من الألغام والقنابل التي أصبحت أكثر تعقيداً
منذ 26 mins
27 June، 2024
عاجل
الاحتلال الاسرائيلي
الضفة الغربية
العبوات الناسفة في جنين
جنين
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