إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: الجيش يواجه في الضفة الغربية تهديداً متزايداً من الألغام والقنابل التي أصبحت أكثر تعقيداً – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2024 - 11:38

إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: الجيش يواجه في الضفة الغربية تهديداً متزايداً من الألغام والقنابل التي أصبحت أكثر تعقيداً

منذ 26 mins 27 June، 2024
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