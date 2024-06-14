جيش الاحتلال: أضرار جسيمة في الممتلكات والبنية التحتية جراء سقوط 7 صواريخ أطلقت من لبنان في كريات شمونه – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2024 - 14:08

جيش الاحتلال: أضرار جسيمة في الممتلكات والبنية التحتية جراء سقوط 7 صواريخ أطلقت من لبنان في كريات شمونه

منذ 33 mins 14 June، 2024
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