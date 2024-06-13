السيد الحوثي يؤكد التصعيد المستمر دعما لغزة ويقدم نصيحة للنظام السعودي

أكد قائد أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن “إحصائية عمليات جبهتنا في اليمن دعما لغزة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس بلغت في هذا الأسبوع فقط 11 عملية، وعمليات هذا الأسبوع نفذت بـ 31 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة وزورقا حربيا”.

وأوضح السيد الحوثي في كلمة له الخميس أن “عدد السفن المستهدفة بلغ إلى الآن 145 سفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي وبالأمريكي والبريطاني”، وتابع “بالأمس تم استهداف سفينة وهي الآن معرضة للغرق، حيث دخلت إليها المياه وتضررت وهذا يأتي كتصعيد في إطار المرحلة الرابعة، وهو تصعيد مستمر وفعال وإن شاء الله يكون إلى ما هو أكبر”.

وقال السيد الحوثي “مع المسار العملياتي المستمر، هناك نشاط مكثف في مسار التطوير على المستوى التقني والتكتيكي للمزيد من الفاعلية، و هناك نشاط مكثف في التطوير لتجاوز إمكانات الأعداء بالذات في الاعتراض والتشويش ولتوفير الزخم في العمليات”، واضاف “كما أن هناك نشاطا مكثفا في التطوير على المستوى المعلوماتي أيضا، لأن النجاح فيه مهم جدا والدليل عليه نجاح الجانب العملياتي فهو مؤثر باستمرار على اقتصاد الأعداء”.

وأكد السيد الحوثي أن “الاقتصاد الإسرائيلي متأثر ومتضرر وإعلامهم يعترف بذلك”، وتابع “الأمريكي منزعج بشكل شديد جدا وغاضب ومنفعل ومحتار أيضا، ويسعى لتوريط الآخرين والانزعاج والغضب الأمريكي بسبب أن كل خطواته لم تفده شيئا في الضغط على الموقف اليمني المؤثر عليه وعلى سفنه”، ولفت الى ان “الموقف اليمني أوصل الأمريكي إلى درجة العجز في حماية الحركة الإسرائيلية في البحر فالأمريكي لم يستطع أن يقدم للإسرائيلي الحماية لمصالحه وحركته الملاحية في البحر الأحمر”.

واشار السيد الحوثي الى ان “الأمريكي فشل أيضا في حماية سفنه، بعد أن تورط”، وتابع “فشل ايضا حتى في حماية قطعه الحربية التي تهرب عندما تستهدف فالقطع الأمريكية تهرب وتفر في البحر إلى أن تصل إلى طرف البحر الأحمر ومنها أيزنهاور التي هربت كما هرب غيرها”، وأكد أن “الاقتصاد البريطاني كذلك في تضرر مستمر”.

من جهة ثانية، لفت السيد الحوثي إلى أن “الأمريكي يسعى باستمرار للضغط على موقف بلدنا على المستوى الرسمي والشعبي، كما يسعى الأمريكي باستمرار للضغط علينا على مستوى العمليات العسكرية أولا بغاراته، وهو مستمر فيها مع البريطاني”، وتابع “بلغ عدد غارات العدو على بلدنا هذا الأسبوع 22 غارة في محافظة الحديدة وفي صنعاء وفي محافظة ريمة، حيث استهدف العدوان الأمريكي البريطاني المجمع الحكومي في مديرية الجبين بريمة وارتقى شهيدان وأصيب 9 آخرون”، واوضح ان “العدو استهداف المجمع الحكومي في ريمة وهو ليس قاعدة صاروخية ولا موقعا عسكريا، بل مجمع إداري مدني”.

وبالسياق، أكد السيد الحوثي أن “الأمريكي يسعى في عدوانه على بلدنا بالضغط في الملف الإنساني وإيقاف كل المساعدات التي تأتي عبر المنظمات والأمم المتحدة، كما يضغط الأمريكي على بلدنا في الملف الاقتصادي ويسعى في هذا الملف بالتحديد إلى توريط النظام السعودي”، ونصح “النظام السعودي ألا يتورط ضد اليمن لأننا في حرب وهي ليست شيئا جديدا علينا، وفي معاناة كبيرة نتيجة العدوان لسنوات”، وقال “إننا لن نقبل بمعادلة أن يخنق ويجوع شعبنا وأن يتجه الآخرون للإضرار به، ثم يكونون في راحة ورفاهية ولا ينالهم أي ضرر ومن يريد أن يلحق الضرر بشعبنا سيتضرر، وجرأتنا واضحة في موقفنا الحق”، وأضاف “جرأتنا واضحة حتى نحو الأمريكي الذي تجعلون منه آلهة تخشعون لها وتخضعون لها وتركعون لها”.

المصدر: موقع انصار الله