المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعا لجنود العدو في مستوطنة نطوعا وتزف شهيدين على طريق القدس

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، تصدت وحدة الدفاع الجوي ‏في المقاومة الاسلامية منتصف ليل الاثنين الثلاثاء 11-06- 2024 لطائرة صهيونية معادية انتهكت الاجواء ‏الللبنانية، وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض – جو، مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة ‏الاجواء اللبنانية على الفور.‏

‏وعند الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في محيط ‏مستوطنة نطوعا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.‏

بمزيد من الفخر والإعتزاز زفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس محمد ناصر “أبو حيدر” مواليد عام ١٩٧٩ من بلدة طيرفلسيه في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

كما زفت الشهيد المجاهد بلال وجيه علاء الدين “باسل” مواليد عام ١٩٨٤ من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

المصدر: الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية