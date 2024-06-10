اعلام العدو: مقتل 3 جنود على الأقل من لواء جفعاتي ونحو 10 جرحى 6 منهم في حالة متوسطة إلى خطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2024 - 16:26

اعلام العدو: مقتل 3 جنود على الأقل من لواء جفعاتي ونحو 10 جرحى 6 منهم في حالة متوسطة إلى خطيرة

منذ 51 mins 10 June، 2024
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