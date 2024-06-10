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June 10 2024 - 11:38

انخفاض الإنتاج الصناعي في السعودية بسبب “التعدين”

منذ 16 mins 10 June، 2024
Saudia General
اقتصاد - صفحات منوعة

انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية خلال نيسان/ أبريل الماضي بنسبة 6.1% على أساس سنوي.

ووفقا للهيئة العامة للإحصاء، فقد جاء التراجع المؤشر نتيجة لتأثره بشكل مباشر بانخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 14.1% على أساس سنوي في نيسان/أبريل الماضي، حيث يعتبر نشاط التعدين واستغلال المحاجر الأكبر في حساب الرقم القياسي، حيث يصل وزنه النسبي إلى 61.4%.

وجاء تراجع الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر، نتيجة لتخفيض السعودية إنتاجها النفطي إلى 8.9 مليون برميل يوميا خلال نيسان/أبريل الماضي.

المصدر: الاقتصادية

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