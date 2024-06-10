اعلام العدو: حدث غير معتاد بين مستوطنتي شتولا وغرنوت قرب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 10 2024 - 01:04

اعلام العدو: حدث غير معتاد بين مستوطنتي شتولا وغرنوت قرب لبنان

منذ 39 mins 10 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة