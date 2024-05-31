بركان المقاومة الاسلامية يدك مواقع وتحصينات العدو والمسيرات تهاجم منصات القبة الحديدية

دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته ورداً على ‏‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء على ‏بلدة مارون الراس استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية اليوم ثكنة برانيت ( مقر الفرقة 91) بصواريخ بركان ثقيلة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء ‏منها.

المقاومة اعلنت ايضا استهداف موقع البغدادي بصواريخ بركان الثقيلة وإصابته إصابة مباشرة، ذلك ردا على الاعتداءات التي طاولت بلدة عيترون الجنوبية. وردا على الاعتداء الذي طاول ‏ساحة بلدة حولا شنت المقاومة هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضيّة استهدفت منصات القبة ‏الحديدية في مربض الزاعورة وأطقمها وأماكن استقرارهم وعملهم وأصابت أهدافها بدقة مما أدى ‏إلى تضررها واشتعال النيران فيها، هذا وأستهدفت المقاومة مستوطنة راموت نفتالي بصلية صاروخية. ‏

كما ‌‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة شوميرا (قرية طربيخا) ‌‏بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

المصدر: موقع المنار