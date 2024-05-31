بركان المقاومة الاسلامية يدك مواقع وتحصينات العدو والمسيرات تهاجم منصات القبة الحديدية

دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء على بلدة مارون الراس استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم ثكنة برانيت ( مقر الفرقة 91) بصواريخ بركان ثقيلة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء منها.
المقاومة اعلنت ايضا استهداف موقع البغدادي بصواريخ بركان الثقيلة وإصابته إصابة مباشرة، ذلك ردا على الاعتداءات التي طاولت بلدة عيترون الجنوبية. وردا على الاعتداء الذي طاول ساحة بلدة حولا شنت المقاومة هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضيّة استهدفت منصات القبة الحديدية في مربض الزاعورة وأطقمها وأماكن استقرارهم وعملهم وأصابت أهدافها بدقة مما أدى إلى تضررها واشتعال النيران فيها، هذا وأستهدفت المقاومة مستوطنة راموت نفتالي بصلية صاروخية.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة شوميرا (قرية طربيخا) بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.
المصدر: موقع المنار