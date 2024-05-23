عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 23 أيار/مايو 2024

العناوين

الأخبار:

– حرب على “الجنائية الدولية”: “إسرائيل” تزداد عزلة

– ‫إبداعات “السلطة والمال”: تحويل الودائع إلى سندات عمرها 30 سنة

– ‫قضم حقوق لبنان من “مقصّ الانتداب” إلى “هديّة” لارسن: الخط الأزرق لا يمكن أن يتحوّل حدودًا دولية

– ‫”توتال” تماطل: التنقيب معطّل في كلّ لبنان

البناء:

– لبنان يعزّي: بري والخطيب وبوحبيب إلى إيران… وفي السفارة ميقاتي وبخاري

– طهران تغصّ بالمعزين: رئيس الدوما وأمير قطر ورئيس تونس ووزراء خارجية

– 3 دول أوروبية تعترف بدولة فلسطين وتبشّر بتنسيق عربي أوروبي لفرض التسوية

اللواء:

– رؤساء الكتل للصندوق: الودائع أولًا ومع تسريع الاتفاق

– برِّي يعزِّي السيّد الخامنئي ويلتقي أمير قطر.. وجبهة الجنوب مشتعلة بالتناغم مع غزَّة

– 1% تحدّد مسار السياسة الشرق أوسطية

الديار:

– الخماسية غرقت بالتفاصيل… “كل يغني على ليلاه” والرئاسة بعيدة

– من طرابلس إلى المية ومية… ما خفي كان أعظم… المسدسات التركية الخلبية… تجارة بالمفرق أو بالجملة؟

– كشف اللحظات الأخيرة في “رحلة الموت”

الجمهورية:

– الرئاسة ضائعة.. والحلّ السياسي مؤجّل

– غياب السيد رئيسي لن يؤثّر على كواليس “مسقط”

– وزير العدل: مقعد جديد للبنان في أوروبا

النهار:

– باريس وواشنطن نحو استعادة “تفاهم 1559″؟

– أوروبا تستفيق: إسبانيا وإيرلندا والنروج تعترف بفلسطين

– مشاورات أخيرة للحيلولة دون فصله من “التيّار”… آلان عون “يتصدّى ببسالة” فهل ينجح؟



الاسرار



البناء:



خفايا

– قال أستاذ جامعي عربي في إحدى الجامعات الأميركية العريقة إنّ هناك تسابقًا في المؤسسات الغربية على التقرّب من المشاعر المؤيدة للقضية الفلسطينية، حيث قامت قناة سي ان ان بابتكار جدار داخل استديوهاتها على طول عشرات الأمتار ملأته بإشارات تتحرّك مع عدد الشهداء الأطفال في غزّة، بينما تبادر الشركات المتهمة بدعم كيان الاحتلال إلى التبرؤ من هذا الدعم وإعلان الاستعداد لتخصيص مبالغ لمساعدة غزّة وجرحاها وطلابها بأشكال مختلفة، وتقوم الصحف التي روّجت لأكاذيب نسبت عبرها لحركة حماس ارتكاب جرائم بحق الأطفال والنساء إلى إعداد روايات موثقة تنقض وتفكّك تلك الأكاذيب، معتبرًا أن هذا التحوّل يشبه التقرّب من المشاعر اليهودية بعد الحرب العالميّة الثانية والشعور بالذنب.

كواليس

– يتداول مستوطنو شمال فلسطين خريطة يوميّة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مدى نيران المقاومة في اليوم الذي سبق والمناطق التي استهدفت بالصواريخ والطائرات المسيرة ويوسّعون يوميًا ما يسمّونه الحزام الأمني لحزب الله في شمال فلسطين. وتظهر الخريطة باللون الأحمر المناطق والطرق التي لا ينصح بالتوجّه إليها لخطر تعرّضها للنيران. وتبلغ المساحة التي تلحظها الخريطة لمنطقة الحزام الأمني حوالى 2000 كلم مربع أي ستة أضعاف مساحة قطاع غزّة.



اللواء:



همس

– تتوقع مصادر دبلوماسية معنية، أن تُستأنف الاتّصالات بين عاصمة وطهران بعد تكوين السلطة التنفيذية الجديدة.

غمز

– فتح تهريب الأسلحة إلى لبنان ملف اقتناء الشباب السلاح الفردي حيث قُدِّر عدد المسلحين بأكثر من نصف مليون شخص.

لغز

– لتاريخه، لم يتم رسميًا طلب لقاء بين سفراء من الخماسية أو مجتمعين مع مرجع نيابي!



نداء الوطن:

– يتردّد أنّ المحيطين برئيس نادٍ بيروتي مرموق يلقبونه بـ”دولة الرئيس”.

– يتباهى أحد المقاولين البارزين بأنّ شركته لا تزال تستحوذ على حصة وازنة من المناقصات بعدما تخلص من عبء 60% من المستخدمين والمهندسين في شركته.

– يقال إنّ مرجعًا حكوميًا كرّر أمام زواره رأيه بأنه لا يرى في هذا المجلس فرصة لانتخاب رئيس للجمهورية.



الجمهورية:

– مازحت شخصية سياسية أحد السفراء العرب بالقول خلال استقبال السفير له: “الآن وقت المناسف مش البيتيفور”، إشارة إلى الزيارات التي يقوم بها بعض القيادات إلى قطر.

– استبعد خبراء “إسرائيليون” أن تتمكّن “تل أبيب” من الحسم على حماس من أجل الدخول في هدنة تسعى إليها واشنطن.

– استهجنت مجموعة واسعة من أصحاب الحقوق تصريحات نائب حزبي بعد 5 سنوات من الإهمال وهدر الوقت والقضاء على أموال المودعين.

المصدر: صحف