إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: إطلاق نار تجاه سيارة قرب مستوطنة بكعوت شرقي نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2024 - 18:08

إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: إطلاق نار تجاه سيارة قرب مستوطنة بكعوت شرقي نابلس

منذ 34 mins 21 May، 2024
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