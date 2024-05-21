تظاهرة في فيكتوريا الاسترالية دعما وإسنادا لغزة و فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2024 - 05:52
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
تظاهرة في فيكتوريا الاسترالية دعما وإسنادا لغزة و فلسطين
منذ 15 mins
21 May، 2024
عاجل
استراليا
غزة
فلسطين
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