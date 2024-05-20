الرئيس الاسد: لقد عملنا مع الرئيس الراحل كي تبقى العلاقات الاستراتيجية التي تربط سوريا وايران زدهرة على الدوام – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2024 - 10:02
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الحكومة الإيرانية: الشهيد رئيسي لم يتوان عن خدمة البلاد والمضي في مسيرة تطويرها وازدهارها وكان خادمًا للشعب
تظاهرات حاشدة وسط قمع الشرطة في العديد من الدول الغربية وأمريكا للمطالبة بوقف دعم العدوان الصهيوني على قطاع غزة
حزب الله: كان الراحل من العلماء الأوائل الذين عملوا في ساحات التبليغ وأحد المؤسسين للحركة الإسلامية في لبنان والمنطقة
المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ينعى المحقق الشيخ علي كوراني: افتقدنا باحثا ومحققا ومؤلفا أغنى المكتبة الإسلامية ببحوثه
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ينعى المحقق الشيخ علي كوراني: افتقدنا باحثا ومحققا ومؤلفا أغنى المكتبة الإسلامية ببحوثه
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله ينعى ارتحال العلامة المجاهد والمحقق الشيخ علي كوراني: أفنى عمرا مديدا وغنيا بالعلم والجهاد والتحقيق والتصنيف
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
الرئيس الاسد: لقد عملنا مع الرئيس الراحل كي تبقى العلاقات الاستراتيجية التي تربط سوريا وايران زدهرة على الدوام
منذ 6 mins
20 May، 2024
عاجل
الرئيس الاسد
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