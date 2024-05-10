نفس برائحة كريهة : التشخيص والعلاج

يمكن أن تظهر رائحة الفم الكريهة بسبب مرض خطير، وفي هذه الحالة لا يمكن التخلص منها إلا بعد علاج المرض المسبب لها، وقد يكون مشكلات في الأسنان والجهاز الهضمي.

ووفقا للخبراء، تشمل أسباب رائحة الفم الكريهة تسوس الأسنان وأمراض اللثة والتهاب الأسنان (مضاعفات بعد قلع الأسنان). قد تشمل الأسباب الأخرى التهاب اللسان، والبكتيريا، وتناول بعض الأدوية، والتدخين وسوء نظافة الفم. وإذا لم يكتشف أي شيء من هذا القبيل، يوصي الخبراء بالتحقق من صحة الغدد اللعابية.

ومن الأسباب الأخرى لرائحة الفم الكريهة، أمراض الجهاز الهضمي وتناول بعض الأطعمة مثل الثوم.

ويشير الخبراء، إلى أنه للتخلص من هذه المشكلة يجب الخضوع للعلاج، ولكن يمكن أن تساعد وسائل مختلفة على التخلص من الرائحة الكريهة بسرعة، باستخدام رذاذ منعش، واستخدام غسول الفم، وحلوى منعشة والعلكة.

وبالإضافة إلى ذلك، يوصي الخبراء باستخدام النعناع الطازج وكذلك الخضراوات الورقية، مثل البقدونس وإكليل الجبل والكرفس وغيرها. لأن مضغ أوراق عطرية بعد تناول الطعام يزيل الرائحة الكريهة. كما يفيد تناول الثمار والفواكه والخضار- التفاح، الخيار، الفلفل الحلو والحمضيات وغيرها في التخلص من الرائحة.

وهناك طريقة أخرى، وهي استخدام إكسير وبلسم مع مستخلص الأعشاب الطبية والطحالب والعفص وفيتامينات، حيث تضاف في حالة أمراض الفم المزمنة 15-25 قطرة منها إلى كوب ماء مغلي دافئ لشطف الفم، وفي الحالات الحادة تضاف 30-50 قطرة إلى كوب الماء.

المصدر: روسيا اليوم