الشيخ القطان: لولا محور المقاومة الله أعلم ماذا كان حالنا

حيا رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان خلال لقاء نظمته المنظمات الشبابية الفلسطينية في منطقة البقاع، في خيمة النصر في مخيم الجليل “الطلاب في الجامعات الغربية الذين انتفضوا نصرة للمظلومين والمستضعفين في غزة”.

وقال الشيخ القطان “صار عدد الجامعات المنتفضة في أميركا أكثر من 700 جامعة، وذلك فقط من أجل الإنسانية، لأن حس الإنسانية ما زال موجودا لديها، وكثير من جامعاتنا في دولنا العربية والإسلامية لم تتحرك إلى الآن، وللأسف الشديد من تحرك، تحرك تحركا خجولا يستحي الإنسان أن يقول إن هذا تحرك”.

وأضاف الشيخ القطان “مصر أم الدنيا 120,000,000 مسلم لا يوجد 1,000,000 يستطيعون أن ينتفضوا من أجل الله عز وجل ومن أجل أهلهم وإخوانهم”، وتابع “لولا محور المقاومة والممانعة الذي نفتخر أننا منه، فالله أعلم ماذا كان حالنا”.

ودان “الإجراءات التي اتخذتها منظمة الأونروا في لبنان بحق بعض الموظفين لديها في ما يتعلق بالحيادية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام