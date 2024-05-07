المقاومة الإسلامية استهدفت بطائرات مسيرة أخرى إحدى منصات القبة الحديدية المتموضعة جنوب ثكنة راموت وأعطبتها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2024 - 15:24
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
المقاومة الإسلامية استهدفت بطائرات مسيرة أخرى إحدى منصات القبة الحديدية المتموضعة جنوب ثكنة راموت وأعطبتها
منذ 13 mins
7 May، 2024
عاجل
المقاومة الإسلامية
ثكنة راموت
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