عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 06-05-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 09:00 استهداف مقر قيادة فرقة الجولان (210) في ‏قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع.

2- الساعة 11:30 شن هجوم جوي بمسيرات انقضاضية استهدف تموضعًا لجنود العدو الإسرائيلي جنوبي مستوطنة ‏المطلة وإصابة نقاط استقرارهم وتدمير آلياتهم وإعطابها وإيقاعهم بين قتيل وجريح.‏

– القطاع الغربي:

1- الساعة 12:05 استهداف التجهيزات الفنية في موقع حدب يارين بالأسلحة ‏المناسبة وإصابتها ‏إصابة مباشرة.

المصدر: الاعلام الحربي