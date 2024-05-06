العراق | المقاومة الاسلامية تعلن إستهداف قاعدة جوية عسكرية في أم الرشراش “إيلات” ومنشاة للاحتلال بالطيران المسيّر

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أن مجاهديها استهدفوا قاعدة جوية عسكرية للاحتلال في أم الرشراش (إيلات) صباح اليوم الإثنين، بواسطة الطيران المسيّر.

وفي ما يلي نص البيان كاملا:

“بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق :

بسم الله الرحمن الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة جوية عسكرية للإحتلال الصهيوني في إيلات “ ام الرشراش ” بأراضينا المحتلة صباح اليوم الأثنين الموافق 6/5/2024، بواسطة الطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الأثنين ٢٧ – شوال – ١٤٤٥ هـ”



كما وأعلنت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان اخر إستهدف مجاهديها لمنشأة عسكرية تابعة للإحتلال الصهيوني بالاراضي المحتلة بواسطة الطيران المسيّر، مؤكدة استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

وفي ما يلي نص البيان كاملا: ”

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق :

“بسم الله الرحمن الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق منشأة عسكرية للإحتلال الصهيوني بأراضينا المحتلة صباح اليوم الأثنين الموافق 6 / 5 / 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الأثنين ٢٧ – شوال – ١٤٤٥ هـ”

المصدر: وكالة يونيوز