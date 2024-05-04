المقاومة الإسلامية تعلن استهداف موقع بياض بليدا دعماً لأهل غزة ومقاومتها

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مجاهديها فجر اليوم السبت جنود العدو الإسرائيلي أثناء تحركهم داخل ‏موقع بيّاض بليدا بقذائف المدفعيّة.‏

وفي ما يلي بيان المقاومة

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية عند الساعة 12:50 من فجر يوم السبت 04-05-2024، جنود العدو الإسرائيلي أثناء تحركهم داخل ‏موقع بيّاض بليدا بقذائف المدفعيّة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 04-05-2024 م

‏25 شوال 1445 هـ

وفي وقت سابق، قالت المقاومة في بيان لها إنه دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 03-05-2024، وفقًا للآتي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 16:50 استهداف الأجهزة التجسسية في موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

-القطاع الغربي:

1- ا‏لساعة 14:35 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي عند نقطة ‏السروات مقابل بلدة يارون بالأسلحة الصاروخية.

المصدر: موقع المنار