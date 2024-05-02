لبنان يشارك في معرض “إيران إكسبو 2024” في طهران

استضافت العاصمة الايرانية طهران معرض التصدير إكسبو في نسخته السادسة بمشاركة أكثر من ثمانين دولة مُصدّرة ونحو ألفي رجل أعمال ومستثمر.

وشارك لبنان في المعرض الذي أُقيم تحت مسمى “إيران إكسبو” (IranExpo 2024)، في حضور رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي.

ويُقام المعرض على مساحة تزيد عن 50 ألف متر مربع، يشارك فيه أكثر من 2000 تاجر من 90 دولة حول العالم، بما في ذلك لبنان، وأكثر من 800 شركة إيرانية موثوقة.

يشمل المعرض 7 فئات: الصناعات الغذائية والزراعية والسمكية والصناعة والسياحة والسجاد والصناعات اليدوية، والأدوية والمعدات الطبية، والمنتجات الكيماوية والتجميلية والصحية وصناعة البناء والبتروكيماويات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام