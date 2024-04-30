وسائل إعلام فلسطينية: إطلاق نار على شاب عند باب الساهرة في القدس المحتلة بزعم تنفيذه عملية طعن – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2024 - 14:06

وسائل إعلام فلسطينية: إطلاق نار على شاب عند باب الساهرة في القدس المحتلة بزعم تنفيذه عملية طعن

منذ 1 ساعة 30 April، 2024
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