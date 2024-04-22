دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 21-04-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 14:30 بعد قيام العدو الإسرائيلي باستبدال التجهيزات التجسسية المُستهدفة في موقع مسكاف عام قام مجاهدو المقاومة الإسلامية باستهدافها بالأسلحة المناسبة مما أدى إلى تدميرها مُجدداً.
2- الساعة 19:45 استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع العاصي بالقذائف المدفعية.
3- الساعة 22:50 إسقاط طائرة مسيرة معادية من نوع هيرمز 450 في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان، كانت تعتدي على اهلنا الشرفاء والصامدين.
4- الساعة 23:05 استهداف مبنيين يستخدمهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة، كردٍ على الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية والمدنيين وآخرها بلدة كفركلا.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 07:30 استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.
2- الساعة 09:30 استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة التي تمّ رفعها في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها.
3- الساعة 10:20 استهداف نقاط انتشار جنود العدو الإسرائيلي جنوب موقع جل العلام بصواريخ بركان.
4- الساعة 17:15 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.
المصدر: الاعلام الحربي