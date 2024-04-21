شهدت مناطق مختلفة في الضفة المحتلة عمليات إطلاق نار واستهداف قوات الاحتلال وحواجزه، في ظل حملة مداهمات واعتقالات مستمرة.

ففي مدينة الخليل، قالت مصادر عبرية إن إطلاق نار استهدف قوة من جيش الاحتلال قرب بيت عينون شمال شرق المدينة.

وأكدت مصادر محلية وقوع اشتباك مع قوات الاحتلال، قبل أن تعلن وسائل إعلام عبرية استشهاد فلسطينيين قرب بيت عينون أحدهما أطلق النار تجاه جنود الاحتلال والآخر حاول تنفيذ عملية طعن,

وأضافت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تجري عمليات تفتيش في بيت عينون شمال شرق الخليل بعد العملية.

وفي نابلس، أفادت مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا النار تجاه حاجز حوارة جنوب المدينة، كما استهدف مقاومون لحظة آلية عسكرية لجيش الاحتلال بعبوة محلية الصنع في قرية برقة شمال غرب نابلس.

كما نقلت مصادر عبرية عن استهداف مركبة مستوطن قرب مستوطنة “يتسهار” جنوب نابلس بزجاجة حارقة.

وتلبية لدعوة عرين الأسود، صعدت أصوات تكبيرات في نابلس نصرة للمقاومة، وتنديدا بجرائم الاحتلال في طولكرم وقطاع غزة.

وكانت مجموعة عرين الأسود قالت إنها نفذت طوال الفترة الماضية عشرات عمليات إطلاق النار في الضفة المحتلة.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال على حاجزي سالم و”دوتان” قرب جنين.

وفي بيانٍ صحفي، قال سرايا القدس في كتيبة جنين: “ضمن معركة طوفان الأقصى ورداً على جرائم المحتل في مخيم نور شمس الصمود.. تمكن مجاهدونا من استهداف حاجز الجلمة بصليات كثيفة من الرصاص“.

وأشارت مصادر عبرية إلى استهداف مركبات للمستوطنين غرب رام الله وقرب عزون والفندق شرق قلقيلية بالحجارة

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن إطلاق نار استهدفت مركبة عسكرية قرب بيت سيرا غرب رام الله.

وأفادت مصادر عبرية بأنباء أولية عن إصابة مستوطن بانفجار عبوة ناسفة مزروعة بعلم فلسطين شرق رام الله.

مداهمات واعتقالات

في الأثناء، شهدت الضفة المحتلة حملة مداهمات واعتقالات واسعة، ففي مدينة دورا جنوب الخليل، داهمت قوات الاحتلال محلًا تجاريًا، واعتقلت الشاب عبد الله ياسين المسالمة بعد اقتحام منزله في المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عميد زهير ابريغيث بعد اقتحام منزله في بلدة بيت أمر شمال الخليل، كما واقتحمت قوات الاحتلال قرية أم لصفة شرق يطا وداهمت عدة منازل.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت سيرا وخربثا بني حارث في الجهة الغربية منها وبلدة عطارة في شمالها، وداهمت بناية سكنية في حي الإرسال بمدينة البيرة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دوما جنوب شرق نابلس وتعتقل عدة شبان وتجري معهم تحقيقا ميدانيا داخل أحد المنازل.

واعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة النجاح صلاح الخراز بعد اقتحام منزله في مدينة نابلس، كما داهمت منزلًا في بلدة سالم شرق المدينة، واقتحمت حي خلة العامود

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حمزة داود عساكرة من مدينة بيت لحم، واقتحمت بلدة بيت ساحور.

واقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية، وبلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وتشهد جميع مدن الضفة المحتلة إضرابًا شاملًا حداداً على أرواح شهداء غزة ومخيم نور شمس، وسط دعوات لانطلاق مسيرات إلى نقاط التماس في جميع مناطق الضفة.

وانسحب قوات الاحتلال من مخيم نور شمس بمدينة طولكرم بعد 3 أيام من الاجتياح، وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه أخلت 14 شهيدا من مخيم نور شمس إلى المستشفى.

المصدر: مواقع