استهدفت المقاومة الإسلامية مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة شوميرا (بلدة طربيخا المحتلة) بالأسلحة المناسبة.
وجاء في بيان المقاومة:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (7:30) من صباح يوم الأحد 21-04-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الأحد 21-04-2024 م
12 شوال 1445 هـ
وكان مجاهدو المقاومة الاسلامية استهدفوا عند الثامنة وخمسين دقيقة من مساء أمس آلية عسكرية من نوع “هامر” في مستوطنة نطوعة بصاروخ موجَّه فأصابوها إصابةً مباشرة ما أدى إلى تدميرها .
المصدر: موقع المنار