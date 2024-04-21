استهدفت المقاومة الإسلامية مبنى يستخدمه ‏جنود العدو في مستعمرة شوميرا (بلدة طربيخا المحتلة) بالأسلحة المناسبة.

وجاء في بيان المقاومة:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (7:30) من صباح يوم الأحد 21-04-‌‏2024 مبنى يستخدمه ‏جنود العدو في مستعمرة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأحد 21-04-2024 م

‏12 شوال 1445 هـ

وكان مجاهدو المقاومة الاسلامية استهدفوا عند الثامنة وخمسين دقيقة من مساء أمس آلية ‏عسكرية من نوع “هامر” في مستوطنة نطوعة بصاروخ موجَّه فأصابوها إصابةً ‏مباشرة ما أدى إلى تدميرها ‌‌‏.‏

المصدر: موقع المنار