مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة شوميرا (قرية طربيخا) ‌‏بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2024 - 14:54

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة شوميرا (قرية طربيخا) ‌‏بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 1 ساعة 31 May، 2024
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