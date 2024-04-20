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April 20 2024 - 17:26

وزارة الأشغال جرفت الثلوج وفتحت طريق عيناتا- الأرز

منذ 57 mins 20 April، 2024
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لبنان

أنجز فريق مركز عيناتا لجرف الثلوج، التابع لوزارة الاشغال العامة والنقل، أعمال فتح طريق عيناتا- الأرز، بإشراف وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، ومتابعة من المدير الاقليمي في البقاع بالتكليف المهندس محمد الحاج شحادة.

وقد تراوح ارتفاع الثلوج بين 6 أمتار و12 مترا عند محلة “نساف البطرق”، والعمل جارٍ لاستكمال أعمال توسيع الطريق واستحداث “مداور” للسيارات.

وحذرت الوزارة المواطنين من تكوّن طبقة جليد في الصباح، ومن انهيارات للثلوج المتراكمة عند بعض جوانب الطريق، طالبة منهم “أخذ الحيطة والحذر حفاظاً على السلامة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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