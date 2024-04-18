استقبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في مبنى الكتلة في حارة حريك اعضاءً من اللجنةِ الخماسية وهم سفراءُ مصر وقطر وفرنسا وذلك في إطار المشاوراتِ واللقاءاتِ التي تقومُ بها اللجنةُ مع مختلفِ الاطرافِ السياسية بحثاً عن مخرجٍ يساعدُ في انجازِ الاستحقاق الرئاسي. وبعد اللقاء أكد السفيرُ المصري انَ وِجهاتِ النظرِ مع النائب رعد كانت متطابقةً لناحيةِ ضرورةِ انجازِ الاستحقاقِ الرئاسي لانَ الامرَ بات ملحاً أكثرَ من أي وقت مضى.

والتقى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سفراء من اللجنة الخماسية في البياضة .

بعد اللقاء قال سفير مصر علاء موسى إنهم توافقوا على عناوين رئيسية، أبرزها ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن معلنا ان اللجنة ستلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد انتهاء جولتها على الكتل السياسية .

المصدر: موقع المنار