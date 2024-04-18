استشهاد 8 مواطنين من عائلة عياد من النازحين بينهم 5 أطفال وامرأتان جراء قصف غرفة في أرض زراعية في حي السلام جنوب مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 18 2024 - 01:06

استشهاد 8 مواطنين من عائلة عياد من النازحين بينهم 5 أطفال وامرأتان جراء قصف غرفة في أرض زراعية في حي السلام جنوب مدينة رفح

منذ 23 mins 18 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق مشاركة