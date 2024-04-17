واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع ومستوطنات العدو الصهيوني، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وفي السياق، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 ‌‎من منتصف ليل الثلاثاء 16-04-2024 آلية ‏عسكرية أثناء دخولها إلى موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة وأقعوا من فيها ‏بين قتيل وجريح.‏

واستهدفوا صباح اليوم الأربعاء مقر قيادة ‏الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة، كما استهدفوا انتشارًا ‏مستحدثًا لجنود العدو الإسرائيلي جنوب برانيت بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.‏

واستهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع راميا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.‏

وأمس الثلاثاء، ‏شن ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:25)، هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية على دفعتين استهدفتا منظومة الدفاع ‏الصاروخي في بيت هلل وأصابت منصات القبة الحديدية وطاقمها وأوقعت أفراده بين ‏قتيل وجريح.

ووزع الاعلام الحربي، مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية منصة القبة الحديدية في مستوطنة كفربلوم شمال فلسطين المحتلة بمسيّرات إنقضاضيّة.

كما استهدفت المقاومة عند الساعة (15:40)، ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية، عند الساعة (16:15). واستهدفت موقع البغدادي بقذائف المدفعية.

‏وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الآمنة وآخرها في عين بعال، قصف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (16:45)، قاعدة بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا.

وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا الاعتداء على ‏بلدتي عين بعال والشهابية وإصابة المدنيين، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (19:25)، مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في كريات شمونة ‏بصواريخ الكاتيوشا.

وأيضاً، ردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (19:30)، مقر وحدة المراقبة الجوية في ميرون بالأسلحة ‏الصاروخية والمدفعية. وقصف ‏مجاهدو المقاومة عند الساعة (20:10) مقر قيادة الفرقة 146 في جعتون بصواريخ ‏الكاتيوشا.

حصيلة عمليات المقاومة

ونشر الاعلام الحربي، حصيلة عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 16-04-2024، وفقًا للتالي:

القطاع الشرقي

1- الساعة 14:25 شن هجوم جوي بمسيرات انقضاضية على دفعتين استهدفتا منظومة الدفاع ‏الصاروخي في قاعدة بيت هلل وأصابت منصات القبة الحديدية وطاقمها وأوقعت أفراده بين ‏قتيل وجريح.

2- الساعة 15:40 استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.‏

3- الساعة 17:45 استهداف موقع البغدادي بقذائف المدفعية.‏

4- الساعة 16:15 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.‏

5- الساعة 16:45 استهداف قاعدة بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الآمنة وآخرها في عين بعال.

6- الساعة 19:25 استهداف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في كريات شمونة ‏بصواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا الاعتداء على ‏بلدتي عين بعال والشهابية وإصابة المدنيين.

القطاع الغربي

1- الساعة 19:30 من مساء الاثنين 15-04-2024 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في ‏محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية.

2- الساعة 19:30 استهداف مقر وحدة المراقبة الجوية في ميرون بالأسلحة ‏الصاروخية والمدفعية، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا الاعتداء على ‏بلدتي عين بعال والشهابية وإصابة المدنيين.

3- الساعة 20:10 استهداف مقر قيادة الفرقة 146 في جعتون بصواريخ ‏الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا الاعتداء على ‏بلدتي عين بعال والشهابية وإصابة المدنيين.

حزب الله وحركة أمل يزفون ثلة من الشهداء

وزفت المقاومة الاسلامية بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد اسماعيل يوسف باز “أبو جعفر” مواليد عام 1972 من بلدة الشهابية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

كما زفت المقاومة بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد محمود ابراهيم فضل الله “شادي” مواليد عام 1975 من بلدة عيناثا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وزفت المقاومة أيضاً الشهيد المجاهد محمد حسين مصطفى شحوري “جابر” مواليد عام 1994 من بلدة الشهابية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

الشهيد المجاهد محمد حسين مصطفى شحوري

حركة أمل زفت بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة، الشهيد المجاهد حسين قاسم كرشت، مواليد حناويه ١٩٧2، والذي استشهد إثر عدوان اسرائيلي غادر على بلدة عين بعال.

الشهيد المجاهد حسين قاسم كرشت

وعاهدت حركة أمل الشهيد وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات.

اعلام العدو يتحدث عن عبوة “تل اسماعيل” ويقول إن نازحي الشمال لا يريدون العودة إلى المستوطنات

ولم يتكتم اعلام العدو عن الكمين المحكم الذي نفذته المقاومة الاسلامية في تل اسماعيل من خلال تفجير عبوة ناسفة بقوة صهيونية اجتازت السياج الحدودي، موقعةً اصابات خطيرة وبليغة في عديد القوة.

ونشر الاعلام الصهيوني ايضًا ارقام استطلاع للمستوطنين النازحين من الشمال بفعل ضربات المقاومة.. والذي يشير الى وجود نسبة لا يستهان بها ممن لا يريدون العودة الى منازلهم.

والقاسم المشترك بين كل مستوطني الشمال هو الوضع الاقتصادي السيء، فبحسب مراسل القناة الثانية عشْرة الصهيونية، فان نسبة سبعة وعشرين بالمئة منهم يفكرون بنقل اعمالهم من الشمال بشكل دائم.

المصدر: موقع المنار