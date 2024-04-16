صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: يشير وابل النيران الإيراني الذي يهدف إلى إلحاق ضرر استراتيجي بالقدرات الجوية والاستخباراتية للجيش الإسرائيلي إلى أن إيران مقتنعة بأن “إسرائيل” قد ضعفت عسكرياً ومدنياً وأن إيران تعززت عسكرياً إلى حد يمكنها من الدخول في معركة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2024 - 10:24

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: يشير وابل النيران الإيراني الذي يهدف إلى إلحاق ضرر استراتيجي بالقدرات الجوية والاستخباراتية للجيش الإسرائيلي إلى أن إيران مقتنعة بأن “إسرائيل” قد ضعفت عسكرياً ومدنياً وأن إيران تعززت عسكرياً إلى حد يمكنها من الدخول في معركة مباشرة

منذ 53 mins 16 April، 2024
أخبار موقع المنار
لبنان

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