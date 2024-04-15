دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 14-04-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 00:35 استهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والبلدات الآمنة.
2- الساعة 04:30 استهداف المواقع الإسرائيلية، نفح ويردن وكيلع في الجولان السوري المحتل، بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على الغارات الإسرائيلية الليلية التي استهدفت عددًا من القرى والبلدات الآمنة وآخرها الخيام وكفركلا ووقوع عدد من الشهداء والجرحى المدنيين.
المصدر: موقع المنار