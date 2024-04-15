دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 14-04-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 00:35 استهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع ‏في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والبلدات الآمنة.

2- الساعة 04:30 استهداف المواقع الإسرائيلية، نفح ويردن وكيلع في الجولان السوري المحتل، بعشرات ‏صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏الغارات الإسرائيلية الليلية التي استهدفت عددًا من القرى والبلدات الآمنة وآخرها الخيام وكفركلا ‏ووقوع عدد من الشهداء والجرحى المدنيين.

المصدر: موقع المنار