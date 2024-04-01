أعلن رئيس الهيئة الشرعية لحزب الله الشيخ محمد يزبك أننا “سنبقى نواجه العدو الصهيوني بكل ما أوتينا من قوة، عندما يُصَعِّد نُصَعِّد، وإذا أراد ان يوسع فنحن جاهزون. نحن لن نستسلم ولن نقبل لعدو إسرائيلي أو أميركي أو غيره أن يأتي إلى البلد ليكون حاكما فيه ما دام فينا عرق ينبض ودم يجري”.

جاء ذلك خلال تشييع الشهيد المجاهد على طريق القدس مصطفى ناصيف في بلدة الحفير البقاعية غربي بعلبك، بمشاركة النائب الدكتور إيهاب حمادة، مسؤول منطقة البقاع الدكتور حسين النمر، النائب السابق يحيى شمص، وفاعليات دينية وبلدية واختيارية واجتماعية.

وقال: “منذ بداية المسيرة إلى يومنا الحاضر لم نغير ولم تتغير أفكارنا، لأننا كنا وما زلنا على بصيرة من أمرنا، بأن الطريق الوحيد لكرامة أهلنا ولصون أعراضنا وللحفاظ على استقلالنا وسيادتنا هي المقاومة التي تواجه هذا العدو”.

واكد ان العدو لا يمكن إلا أن يحصد الخيبة والذل والهوان، نتيجة المواقف الصلبة والمقاومة البطلة، وصمود الشعب في هذا الشهر المبارك، وسنكمل الطريق مع المجاهدين لمساندة أهلنا وشعبنا في فلسطين.

وأضاف: لا يمكن للبنان في هذه اللحظات أن يكون على الحياد، كما يطالب دعاة الحياد، نحن رأينا كيف كان وضع لبنان عندما كان الاجتياح الاسرائيلي الأول، ورأينا ما الذي حصده لبنان، وما الذي حصده أهلنا وحصده اللبنانيون عندما كان لبنان على الحياد! بدماء شبابنا ومقاومينا، طهرنا الجنوب وحررنا لبنان، وانتصرت الإرادة وانتصر لبنان بقوة مقاومته وشعبه وجيشه، وقضي على مقولة أن لبنان قوته بضعفه”.