‌‏المقاومة الإسلامية تشن هجومًا جويًا ‏بمسيّرات إنقضاضيّة على مقر قيادة اللواء الغربي في يعرا وتصيب أهدافها بدقة ‏ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 30 2024 - 18:08

‌‏المقاومة الإسلامية تشن هجومًا جويًا ‏بمسيّرات إنقضاضيّة على مقر قيادة اللواء الغربي في يعرا وتصيب أهدافها بدقة ‏

منذ 36 mins 30 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة