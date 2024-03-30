المقاومة الإسلامية تشن هجومًا جويًا بمسيّرات إنقضاضيّة على مقر قيادة اللواء الغربي في يعرا وتصيب أهدافها بدقة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2024 - 18:08
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العدوان الصهيوني على قطاع غزة يتواصل لليوم الـ 176 على التوالي وسط دعم غربي وتواطؤ من المؤسسات الدولية
المقاومة الإسلامية تشن هجومًا جويًا بمسيّرات إنقضاضيّة على مقر قيادة اللواء الغربي في يعرا وتصيب أهدافها بدقة
منذ 36 mins
30 March، 2024
عاجل
المقاومة الاسلامية
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