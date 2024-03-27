تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان، عملياتها ضد مواقع ومستوطنات العدو الصهيوني، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

ووزع الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية، مشاهد من عملية إستهداف المقاومة قاعدة ميرون للمراقبة الجوية التابعة لجيش العدو الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة يوم أمس.

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وردت المقاومة صباح اليوم، على ‏المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة الهبارية، وقصفت عند ‏الساعة (8:00) مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء ‌‏769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ.

كما استهدفت المقاومة عند الساعة (10:00) انتشارا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة شتولا بقذائف المدفعية، وموقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة، عند الساعة (1405).

وعند الساعة (13:45)، استهدفت المقاومة قوة ‏مشاة للعدو الإسرائيلي داخل خيمة في حرش راميم بالأسلحة المناسبة وأوقعت أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح.

واستهدف ‏سلاح ‏القناصة في المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:00)، ‏التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام وأصابوها إصابة مباشرة.

وزفت المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة، بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المسعف كامل فيصل شحادة “وحيد العاملي” مواليد العام 1968 من بلدة دير انطار في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

كما زفت الشهيد المسعف حسن حسين حسن “ذو الفقار” مواليد العام 1995 من بلدة مزرعة مشرف في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

المصدر: الاعلام الحربي