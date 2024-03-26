مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف الحي الجنوبي في مدينة الخيام ومنطقة الحمامص والأطراف الشرقية لبلدة الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 26 2024 - 15:36

مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف الحي الجنوبي في مدينة الخيام ومنطقة الحمامص والأطراف الشرقية لبلدة الناقورة

منذ 44 mins 26 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة