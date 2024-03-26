بعد 112 ساعة من التحليق القمر الاصطناعي الصيني “تشيويه تشياو2” يدخل مداره – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2024 - 13:56

بعد 112 ساعة من التحليق القمر الاصطناعي الصيني “تشيويه تشياو2” يدخل مداره

منذ 2 ساعة 26 March، 2024
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صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء اليوم أن القمر الصناعي التتبعي الصيني “تشيويه تشياو2” نجح في دخول مداره المحدد حول القمر.
ونقلت وكالة شينخوا عن الهيئة قولها: “إنه بعد نحو 112 ساعة من التحليق بدأ القمر الاصطناعي بأداء عملية الكبح بالقرب من القمر على مسافة نحو 440 كيلومتراً من سطحه، ودخل مداره حول القمر بسلاسة بعد 19 دقيقة”.
ومن خلال تعديل ارتفاع وميل المدار حول القمر سيدخل “تشيويه تشياو2” إلى مداره الإهليلجي المحدد حول القمر، وسيجري اختبار الاتصالات مع المسبارين القمريين “تشانغ آه 4″ و”تشانغ آه 6” كما هو مخطط.

المصدر: وكالة سانا

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