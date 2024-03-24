هاجمت المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الأحد، بواسطة الطيران المسيّر، مبنى مقر وزارة حرب الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في إطار ردّها على جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.

الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية بثّ مشاهد لعملية اطلاق طائرات مسيّرة باتجاه مبنى مقر وزارة حرب الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي بيان صادر عنها، أعلنت المقاومة الاسلامية، أنّ ” مجاهديها استهدفوا فجر اليوم الاحد الموافق 24 – 3 – 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، مبنى مقر وزارة دفاع الكيان الصهيوني بأراضينا المحتلة”.

وأوضحت المقاومة الاسلامية أنّ هذه العملية النوعية، تأتي في هذه الليالي المباركة، لتؤكد استمرارها بدك معاقل الاعداء واستكمالها للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال.

وأكّدت المقاومة الاسلامية في بيانها، أنّ عملياتها ستتصاعد خلال شهر رمضان المبارك، نصرةً لاهالي غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل.

المصدر: وكالة يونيوز