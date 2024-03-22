واصلت المقاومة الاسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع ومستوطنات العدو الصهيوني، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

و‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة عند الساعة (14:25)، نقطة تموضع ‌‏لقوة استخبارات عسكرية في مستعمرة المطلة واصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح. وعند الساعة (14:50)، استهدفت المقاومة موقع المالكية ‏بالقذائف المدفعية واصابته اصابة مباشرة.

‎ورداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (17:30) من بعد ظهر الخميس،مبنىً يستخدمه جنود ‏العدو في مستعمرة المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.

ورداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة أيضاً، عند الساعة (17:38) مبنيين يتموضع فيهما ‏جنود العدو في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابةً مباشرة.

أيضاً، وفي إطار الرد على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة عند الساعة (19:00) مبنىً استخدمه جنود العدو ‏في مستعمرة نطوعة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.

كما ردت المقاومة على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، واستهدفت عند الساعة (19:20)، مستوطنة شلومي ‏بالأسلحة الصاروخية.

وأيضاً، ‎ورداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة عند الساعة (19:40)، مبنىً يستخدمه جنود العدو ‏في مستعمرة زرعيت بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.

وأيضاً وفي إطار الرد، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مبنيين يستخدمهما جنود ‏العدو في مستوطنة راموت نفتالي بالأسلحة الصاروخية وأصابوهما إصابةً مباشرة. واستهدفت المقاومة فجر اليوم الخميس قوةً إسرائيلية أثناء دخولها إلى ‏ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية.

المصدر: الاعلام الحربي