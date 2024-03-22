واصلت المقاومة الاسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع ومستوطنات العدو الصهيوني، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة.
واستهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة (14:25)، نقطة تموضع لقوة استخبارات عسكرية في مستعمرة المطلة واصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح. وعند الساعة (14:50)، استهدفت المقاومة موقع المالكية بالقذائف المدفعية واصابته اصابة مباشرة.
ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (17:30) من بعد ظهر الخميس،مبنىً يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.
ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة أيضاً، عند الساعة (17:38) مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابةً مباشرة.
أيضاً، وفي إطار الرد على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة (19:00) مبنىً استخدمه جنود العدو في مستعمرة نطوعة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.
كما ردت المقاومة على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، واستهدفت عند الساعة (19:20)، مستوطنة شلومي بالأسلحة الصاروخية.
وأيضاً، ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة (19:40)، مبنىً يستخدمه جنود العدو في مستعمرة زرعيت بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.
وأيضاً وفي إطار الرد، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستوطنة راموت نفتالي بالأسلحة الصاروخية وأصابوهما إصابةً مباشرة. واستهدفت المقاومة فجر اليوم الخميس قوةً إسرائيلية أثناء دخولها إلى ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية.
المصدر: الاعلام الحربي