واصلت المقاومة الاسلامية استهداف مواقع العدو الاسرائيلي، وذلك دعما لغزة ومقاومتها واهلها بمواجهة العدوان الصهوني عليها، وردا على الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان ولردع العدو من التمادي باعتداءاته.

وبالسياق، أصدرت المقاومة الاسلامية سلسلة من البيانات حول العمليات التي نفذتها الاربعاء، وهي على الشكل التالي:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:25 من يوم الخميس 21-03-2024 نقطة تموضع ‌‏لقوة استخبارات عسكرية في مستعمرة المطلة واصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح.‏ ‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 21-03-2024 م

‏10 رمضان 1445 هـ



بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:50 من يوم الخميس 21-03-2024 موقع المالكية ‏بالقذائف المدفعية واصابوه اصابة مباشرة

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 21-03-2024 م

‏10 رمضان 1445 هـ

وفي الإعتداءات ، افاد مراسل المنار أن “الطيران الحربي المعادي شن غارتين بالصواريخ استهدفتا بلدة عيتا الشعب و غارة ثالثة استهدفت بلدة يارون ، واستهدف قصف مدفعي صهيوني الحي الشرقي لبلدة العديسة.

كما شن الطيران الحربي المعادي غارتين بالصواريخ استهدفتا بلدة ميس الجبل وغارة على بلد حولا وغارة على طيرحرفا.

وافاد مراسلنا عن تحليق مروحيتين للعدو في أجواء المستعمرات الشمالية المحاذية للبنان في القطاع الغربي.

كما قصفت مدفعية العدو تستهدف بلدة كفركلا بعدد من القذائف.

في المقابل ،تجددَ دويُ صفاراتِ الانذار في مستوطنة كريات شمونة وعددٍ من المستوطنات المحيطة بها شمال فلسطين المحتلة.

المصدر: الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية