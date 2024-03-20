تخوض المقاومة في غزة اشتباكات عنيفة مع العدو في الساعات الاخيرة ولا تزال تستهدف جنوده وآلياته موقعة خسائر اضافية وتمنع قوات العدو من تحقيق اهدافها.

وفي هذا السياق وقعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال المتوغلة في محيط مستشفى الشفاء وحي الرمال وسط مدينة غزة.

مجاهدو القسام استهدفوا ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين ‫105” في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس.

الوية الناصر صلاح الدين اعلنت من جهتها قصف تجمعات لجنود واليات الاحتلال شمال المحافظة الوسطى بوابل من قذائف الهاون.

وكانت كتائب المجاهدين اعلنت ان مجاهديها خاضوا خلال الـ24 ساعة الماضية اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني في غرب مدينة غزة واستهدفوا دبابتين من نوع ميركافا بقذيفتي “آر بي جي” في محيط مستشفى الشفاء.