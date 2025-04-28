عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة

استُشهد وأُصيب عشرات المواطنين، غالبيتهم من الأطفال، منذ فجر اليوم الاثنين، جراء القصف المتواصل الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد ثمانية مواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة كوارع في خان يونس، إضافة إلى استشهاد مواطنين اثنين في قصف استهدف مخيم الشافعي غرب المدينة.

كما استُشهد عشرة مواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً غرب مخيم جباليا شمال القطاع، فيما استشهد ستة مواطنين وأُصيب آخرون جراء قصف مماثل لمنزل غرب مدينة بيت لاهيا.

وبحسب المصادر الطبية، فإن أكثر من 65% من الشهداء الذين قتلهم الاحتلال هم من فئات الأطفال والنساء وكبار السن، حيث ارتكب الاحتلال جريمة إبادة بحق أكثر من 18,000 طفل، وأكثر من 12,400 امرأة، وأباد أكثر من 2,180 عائلة قُتل جميع أفرادها بالكامل، إلى جانب إبادة أكثر من 5,070 عائلة فلسطينية أخرى لم يتبقَّ منها سوى فرد واحد على قيد الحياة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الاحتلال قتل أكثر من 1,400 طبيب وكادر صحي، و113 من أفراد الدفاع المدني أثناء تأديتهم لواجباتهم الإنسانية، كما أعدم بدم بارد نحو 212 صحفياً في محاولات متكررة لإسكات صوت الحقيقة وكشف الجرائم.

وأشارت إلى أن الاحتلال قتل أيضاً أكثر من 13,000 طالب وطالبة، وأكثر من 800 معلم وموظف تربوي، إلى جانب أكثر من 150 عالماً وأكاديمياً وأستاذاً جامعياً وباحثاً، كما قتل الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاعات المدنية والحيوية في قطاع غزة.

ومنذ 18 آذار/مارس الجاري، استأنف الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على غزة، متنكراً لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس، الذي استمر 58 يوماً منذ 19 كانون الثاني/يناير 2025، بوساطة قطرية ومصرية ودعم أمريكي.

يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 52,243 مواطناً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 117,639 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

الاحتلال يفرج عن 11 أسيرًا من غزة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، عن 11 أسيرًا من قطاع غزة. وأفادت مصادر إعلامية بأن الأسرى المُفرج عنهم وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوبي القطاع.

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل مئات المواطنين من غزة خلال حرب الإبادة المتواصلة، حيث أُفرج عن عدد منهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، قبل أن تتنصل “إسرائيل” من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بتاريخ 18 آذار/ مارس المنصرم.

ويُذكر أن عدد معتقلي غزة الذين اعترفت بهم منظومة السجون الإسرائيلية حتى بداية نيسان/ أبريل 2025 بلغ 1,747 معتقلًا، دون أن يشمل هذا العدد المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

المصدر: مواقع