شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي متواصل على غزة

لليوم الحادي والأربعين، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وحرب الإبادة على قطاع غزة، مستهدفًا مناطق متفرقة بغارات جوية وقصف مدفعي.

وصباح الأحد، انتشلت طواقم الإسعاف جثمان شهيد جراء قصف إسرائيلي على حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد الفتى يوسف فهمي جمعة قديح (17 عامًا)، إثر قصف إسرائيلي استهدف بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما استشهد الطفل عاهد محمد صباح متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها في قصف بطائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي بخان يونس فجر اليوم. وأُصيب الصياد مصطفى حجازي صالح اللحام وآخرون برصاص زوارق حربية إسرائيلية قبالة شواطئ خان يونس.

وأشارت مصادر محلية إلى إصابة 12 مواطنًا إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين غربي خان يونس.

وفي جنوب القطاع، أطلقت دبابات الاحتلال صباح اليوم النار شمال مدينة رفح، بالتزامن مع عمليات نسف للمباني السكنية شمال غربي المدينة.

أما في وسط القطاع، فقد استشهد عدد من المواطنين وأُصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية لعائلة المقادمة في برج القدس بمخيم البريج.

ومنذ 18 آذار/مارس الجاري، استأنفت “إسرائيل” حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس، الذي استمر 58 يومًا منذ 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة قطرية ومصرية ودعم من الولايات المتحدة.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استُشهد منذ 18 مارس 2111 مواطنًا وأُصيب 5483 آخرون، غالبيتهم من النساء والأطفال.

ويواصل جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ما أسفر عن أكثر من 164 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

المصدر: مواقع