مدفيديف حول احتمال إرسال قوات فرنسية إلى كييف: بالنسبة الى فرنسا سيكون هذا بمثابة مقصلة وبالنسبة للآخرين في أوروبا سيكون درسا جيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2024 - 11:20

مدفيديف حول احتمال إرسال قوات فرنسية إلى كييف: بالنسبة الى فرنسا سيكون هذا بمثابة مقصلة وبالنسبة للآخرين في أوروبا سيكون درسا جيدا

منذ 54 mins 20 March، 2024
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