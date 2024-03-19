يعد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات حجمها 8.08 مليار دولار لمصر، ذلك بحسب صحيفة فايننشال تايمز، تهدف الحزمة إلى دعم الاقتصاد المصري وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد.

وذكرت الصحيفة أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستتوجه إلى القاهرة، مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه. وكان وزير المالية المصري محمد معيط قد صرح بأن إجمالي الحزم التمويلية التي ستحصل عليها مصر سواء من صندوق النقد أو البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي أو مؤسسات دولية أخرى ستتجاوز 20 مليار دولار، من بينها نحو 9 مليارات دولار من صندوق النقد و3 مليارات دولار من البنك الدولي.

المصدر: موقع المنار