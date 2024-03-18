لقي أكثر من 13 ألف طفل في غزة حتفهم جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، بحسب ما قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” الأحد 17 مارس/ آذار. وذكرت المنظمة أن العديد من أطفال غزة يعانون من سوء تغذية حاد وليس لديهم طاقة حتى من أجل البكاء.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل لشبكة CBS، الأحد: “لقد أصيب آلاف آخرون ولا نستطيع حتى تحديد مكانهم. ربما يكونون محاصرين تحت الأنقاض… لم نشهد هذا المعدل من الوفيات بين الأطفال في أي صراع آخر في العالم تقريباً”.

وأضافت: “لقد كنت في أجنحة الأطفال الذين يعانون من فقر الدم الحاد وسوء التغذية، والجناح بأكمله هادئ تماماً. لأن الأطفال والرضع… ليس لديهم حتى الطاقة للبكاء”.

وأشارت راسل إلى أن هناك “تحديات بيروقراطية كبيرة للغاية” أمام دخول شاحنات المساعدات إلى غزة.

المصدر: cnbcarabia