النازحون في مجمع الشفاء الطبي يتعرضون لإطلاق نار من قوات الاحتلال وعدد منهم يتمكن من مغادرة المجمّع – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2024 - 05:08
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المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفت تجمعًا لجنود العدو مقابل بلدة الوزاني بالأسلحة المناسبة وأصابت أهدافها بدقة
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مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية
النازحون في مجمع الشفاء الطبي يتعرضون لإطلاق نار من قوات الاحتلال وعدد منهم يتمكن من مغادرة المجمّع
منذ 42 mins
18 March، 2024
عاجل
غزة
مجمع الشفاء الطبي
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