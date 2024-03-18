النازحون في مجمع الشفاء الطبي يتعرضون لإطلاق نار من قوات الاحتلال وعدد منهم يتمكن من مغادرة المجمّع – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2024 - 05:08

النازحون في مجمع الشفاء الطبي يتعرضون لإطلاق نار من قوات الاحتلال وعدد منهم يتمكن من مغادرة المجمّع

منذ 42 mins 18 March، 2024
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