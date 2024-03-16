واصلت المقاومة الاسلامية في لبنان عملياتها العسكرية ضد مواقع ومستوطنات الاحتلال عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وفي السياق، هاجمت المقاومة موقع ‏البغدادي عند الساعة 11:15 من صباح يوم ‏السبت 16-03-2024 بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابةً مباشرة.‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:15 من صباح يوم ‏السبت 16-03-2024 موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 16-03-2024 م

‏05 رمضان 1445 هـ

وفي الاعتداءات، افاد مراسلنا ان”الطيران الحربي المعادي نفذ فجرا غارة جوية إستهدفت أحد المنازل الخالية في بلدة طير حرفا في جنوب لبنان”، كما افاد ان”الطيران الحربي المعادي أغار بالصواريخ على أطراف بلدة مروحين من دون إصابات”.

مروحين

واضاف ان” قذيفة معادية سقطت على أطراف رميش، و قذيفتان استهدفتا سهل مرجعيون بين برج الملوك والخيام و قذيفتان استهدفتا اطراف بلدة حولا و اغارتان نفذتهما الطائرات الحربية المعادية استهدفتا بصاروخين لم ينفجرا بلدة ميس الجبل”.

كما شنّ الطيران الحربي المعادي غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة مركبا.

ميس الجبل

ووجهت المقاومة الإسلامية رسالة مساء أمس إلى العدو الصهيوني، عبر مقطع فيديو نشره الإعلام الحربي، مفادها “بتوسّع … منوسّع”، وباللغة العبرية “אם תרחיב … אנו נרחיב”.

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وأعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان مساء الجمعة، عن حصيلة عملياتها ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 15-03-2024، وفقًا للتالي:

القطاع الشرقي:

1- الساعة 13:15 استهداف موقع ‏المرج بالأسلحة المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 16:20 استهداف موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.

3- الساعة 16:42 استهداف تجمّع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.‎

القطاع الغربي:

1- الساعة 14:05 استهداف موقع ‏المالكية بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 14:50 استهداف تجمّع ‏لجنود العدو الإسرائيلي قرب موقع الراهب بالأسلحة المدفعيّة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 16:00 استهداف تجمّع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بصاروخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 17:45 استهداف قوة ‏إسرائيلية أثناء دخولها لثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

5- الساعة 18:35 استهداف تجمّع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط حدب يارين بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

6- الساعة 20:55 استهداف قوة ‏إسرائيلية في محيط موقع جل العلام أثناء تحركها خلف الجدار الحدودي بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

حصيلة عمليات المقاومة يوم الجمعة في 15-3-2024

المصدر: موقع المنار